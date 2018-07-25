الجلسة المقبلة في قضية بوتينا المعتقلة في الولايات المتحدة تعقد 10 سبتمبر

أقرت القاضية في محكمة مقاطعة واشنطن، تانيا تشوتكان، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع التالي بشأن قضية المواطنة الروسية ماريا بوتينا، المعتقلة في الولايات المتحدة سيعقد في العاشر من أيلول/ سبتمبر.

واشنطن — سبوتنيك. هذا وسيتعين على الادعاء أيضاً، بحسب القاضية، أن "يقدم قبل 8 آب/ أغسطس مشروع أمر من المحكمة بشأن تصنيف الأدلة في القضية". وتعهد الدفاع بتقديم اعتراضات على هذا المشروع بحلول 15 آب/ أغسطس.

© AFP 2018 / Shawn Thew السفارة الروسية: بوتينا تجد صعوبة بالتكيف مع ظروف السجون الأمريكية

بدوره أعلن ممثل مكتب المدعي العام في المحكمة، أن النيابة العامة تعتزم تقديم ما يصل إلى 12 تيرابايت، من المعلومات حول القضية، ولكن مع الحفاظ على سرية معظم الأدلة.

وتابع قائلاً بأن "السلطات على استعداد لتوفير 4 إلى 6 تيرابايت [1 تيرابايت يساوي ألف غيغابايت] من البيانات، نحو 1.5 مليون ملف، ونحن مستعدون لتسليمها إلى الدفاع في أقرب وقت ممكن"، مضيفا بأن الأمر سيستغرق "بضعة أيام".

مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك 4 إلى 6 تيرا بايت أخرى من البيانات، والتي ستكون جاهزة في غضون أسبوعين.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أفادت يوم الإثنين الماضي، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا. وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أنه لا يوجد أساس حقيقي للاتهامات ضد المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، المعتقلة في الولايات المتحدة.