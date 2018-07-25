تسجيل
20:23 25 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018

    مشاركة سورية في "بياتلون الدبابات" ضمن الألعاب العسكرية الدولية

    © Sputnik . Evgeny Odinokov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تنطلق الدورة السادسة للألعاب العسكرية الدولية في العاصمة الروسية موسكو، يوم السبت 28 يوليو/ تموز، بمشاركة روسيا و23 دولة وستستمر حتى 11 من الشهر المقبل.

    وتتميز دورة الألعاب العسكرية الدولية لهذا العام "آرميا — 2018" بمشاركة كل من فيتنام وميانمار وسوريا وجنوب إفريقيا لأول مرة، والذين سيتنافسون فيما بينهم في فن قيادة الدبابات ودقة التصويب.

    وتتنافس الدول على الأداء العسكري الأفضل في عدة تخصصات، بينها الدبابات، المدفعية، سلاح الجو، المراوغة البرية، القناصة، الصيانة العسكرية، المياه المفتوحة والغطس، والطعام الميداني وغيرها.

    وفي حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"  أكد ممثل وزارة الدفاع السورية، عضو في لجنة التحكيم بياتلون الدبابات، اللواء علي راشد، بأن الفرق السورية ستشارك هذا العام في 4 تخصصات وهي مسابقة الغطس تحت الماء والتي ستقام في إيران، ومسابقة القناصة في بيلاروسيا والمدفعية في كازاخستان، وبياتالون الدبابات في روسيا.

    التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018
    © Sputnik . Evgeny Odinokov
    التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018

    وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه المشاركة التي تعتبر نقطة تحول للجيش العربي السوري بعض انتصاره على الإرهاب، وقال: "نحن سنستفيد من خبراتنا، وسنقوم بتجسيد هذه الخبرات واستخدامها للحصول على مراكز متقدمة في المسابقات، الجيش العربي السوري انتصر على الإرهاب، واليوم جنودنا الذين خاضوا الحرب يشاركون في الألعاب الحربية".

    وأردف قائلا: "العام الماضي اقتصرت المشاركة السورية على الغوص تحت الماء أما هذا العام قررنا توسيع دائرة المشاركة ".

    التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018
    © Sputnik . Evgeny Odinokov
    التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018

    ومن جهته أوضح قائد الفريق السوري العقيد الركن محمد دغرة  بأن هناك دولا استعدت بقوة لهذه المنافسة وعلى رأسها بيلاروسيا وروسيا والصين.

    وقال العقيد: "يشارك جنود الطاقم السوري في المسابقة بأحدث الدبابات الروسية، من طراز تي-72 بي 3، والتي تتميز بالتلقيم الآلي، هناك اختلاف طفيف عن الدبابات الموجودة في سوريا، ولكن تم التدريب عليها في وقت قصير جدا وتم اتقان قيادة الدبابة والتصويب بدقة، ونأمل الفوز بالمركز الأول."

    وتابع بقوله: "كل أفراد الطاقم شاركوا في ساحات القتال ومحاربة الإرهاب، الأجواء هنا تشبه ساحات المعارك."

    وأكد بأن الجزء الأصعب في المسابقة هو الغوص في البحيرات، بسبب عدم وجودها في سوريا  ولكن تم التدريب على ذلك وتجاوز جميع الصعوبات.

    التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018
    © Sputnik . Evgeny Odinokov
    التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018

    ورداعن سؤال إلى أي مدى يشبه بياتلون دبابات أجواء المعارك، أكد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة البيلاروسية، وقائد وفد بيلاروسيا اللواء أندريه نيكراشيفيتش بأن بلاده لا تشارك في الصراعات العسكرية، ولكن تتم دراسة الخبرة القتالية للجمهورية العربية السورية. وقال: أعجبني شعار المسابقة، وهو "كل جندي روسي يجب أن يتعلم من الخبرة السورية"، بالطبع نحن ندرس هذه الخبرة باستخدام المعلومات التي تنشر في وسائل الإعلام. كما يشاطرنا رفاقنا العسكريون من روسيا الاتحادية تجاربهم ".

    ولفت إلى أن المشاركة في بياتلون الدبابات تجربة مهمة جدا، فهي تزيد من مستوى المهارات. ويمر الجنود بمجموعة من المراحل ليتم في النهاية اختيار الفريق المشارك، مشيرا إلى أن المنافسة الكبيرة في المرحلة التحضيرية تزيد من مهارات أطقم الدبابات خبرتهم القتالية.

    التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018
    © Sputnik . Evgeny Odinokov
    التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018

    انظر أيضا:

    وحدات عسكرية روسية من الشيشان ستشارك ضمن مسابقة القوات الخاصة العالمية في الأردن
    الكلمات الدلالية:
    آرميا - 2018, بياتلون, مشاركة, دبابات, قتال, الألعاب العسكرية الدولية, روسيا 2018, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الاستحمام في وحل بحيرة تشوكراكسكوي، القرم
    الشمس والبحر والقرم... الاستجمام والاصطياف في روسيا
    الاقتصاد
    الواقع الاقتصادي يتنافى مع وعد ترامب إبان حملته الانتخابية
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك