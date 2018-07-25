مشاركة سورية في "بياتلون الدبابات" ضمن الألعاب العسكرية الدولية

تنطلق الدورة السادسة للألعاب العسكرية الدولية في العاصمة الروسية موسكو، يوم السبت 28 يوليو/ تموز، بمشاركة روسيا و23 دولة وستستمر حتى 11 من الشهر المقبل.

وتتميز دورة الألعاب العسكرية الدولية لهذا العام "آرميا — 2018" بمشاركة كل من فيتنام وميانمار وسوريا وجنوب إفريقيا لأول مرة، والذين سيتنافسون فيما بينهم في فن قيادة الدبابات ودقة التصويب.

وتتنافس الدول على الأداء العسكري الأفضل في عدة تخصصات، بينها الدبابات، المدفعية، سلاح الجو، المراوغة البرية، القناصة، الصيانة العسكرية، المياه المفتوحة والغطس، والطعام الميداني وغيرها.

وفي حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" أكد ممثل وزارة الدفاع السورية، عضو في لجنة التحكيم بياتلون الدبابات، اللواء علي راشد، بأن الفرق السورية ستشارك هذا العام في 4 تخصصات وهي مسابقة الغطس تحت الماء والتي ستقام في إيران، ومسابقة القناصة في بيلاروسيا والمدفعية في كازاخستان، وبياتالون الدبابات في روسيا.

© Sputnik . Evgeny Odinokov التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه المشاركة التي تعتبر نقطة تحول للجيش العربي السوري بعض انتصاره على الإرهاب، وقال: "نحن سنستفيد من خبراتنا، وسنقوم بتجسيد هذه الخبرات واستخدامها للحصول على مراكز متقدمة في المسابقات، الجيش العربي السوري انتصر على الإرهاب، واليوم جنودنا الذين خاضوا الحرب يشاركون في الألعاب الحربية".

وأردف قائلا: "العام الماضي اقتصرت المشاركة السورية على الغوص تحت الماء أما هذا العام قررنا توسيع دائرة المشاركة ".

© Sputnik . Evgeny Odinokov التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018

ومن جهته أوضح قائد الفريق السوري العقيد الركن محمد دغرة بأن هناك دولا استعدت بقوة لهذه المنافسة وعلى رأسها بيلاروسيا وروسيا والصين.

وقال العقيد: "يشارك جنود الطاقم السوري في المسابقة بأحدث الدبابات الروسية، من طراز تي-72 بي 3، والتي تتميز بالتلقيم الآلي، هناك اختلاف طفيف عن الدبابات الموجودة في سوريا، ولكن تم التدريب عليها في وقت قصير جدا وتم اتقان قيادة الدبابة والتصويب بدقة، ونأمل الفوز بالمركز الأول."

وتابع بقوله: "كل أفراد الطاقم شاركوا في ساحات القتال ومحاربة الإرهاب، الأجواء هنا تشبه ساحات المعارك."

وأكد بأن الجزء الأصعب في المسابقة هو الغوص في البحيرات، بسبب عدم وجودها في سوريا ولكن تم التدريب على ذلك وتجاوز جميع الصعوبات.

© Sputnik . Evgeny Odinokov التحضير لمسابقة الالعاب العسكرية الدولية -2018

ورداعن سؤال إلى أي مدى يشبه بياتلون دبابات أجواء المعارك، أكد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة البيلاروسية، وقائد وفد بيلاروسيا اللواء أندريه نيكراشيفيتش بأن بلاده لا تشارك في الصراعات العسكرية، ولكن تتم دراسة الخبرة القتالية للجمهورية العربية السورية. وقال: أعجبني شعار المسابقة، وهو "كل جندي روسي يجب أن يتعلم من الخبرة السورية"، بالطبع نحن ندرس هذه الخبرة باستخدام المعلومات التي تنشر في وسائل الإعلام. كما يشاطرنا رفاقنا العسكريون من روسيا الاتحادية تجاربهم ".

ولفت إلى أن المشاركة في بياتلون الدبابات تجربة مهمة جدا، فهي تزيد من مستوى المهارات. ويمر الجنود بمجموعة من المراحل ليتم في النهاية اختيار الفريق المشارك، مشيرا إلى أن المنافسة الكبيرة في المرحلة التحضيرية تزيد من مهارات أطقم الدبابات خبرتهم القتالية.