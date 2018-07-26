الدفاع الروسية: قصف الأراضي الإسرائيلية يوم الأربعاء جاء من مواقع تابعة لـ"داعش"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 26 يوليو/تموز، إن القصف الذي تعرضت له أراضي إسرائيل يوم أمس الأربعاء تم من مواقع تابعة لمسلحي تنظيم داعش، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية، دمرت جميع الإرهابيين و منصات صواريخهم ردا على القصف.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان: "بضربة دقيقة للقوات الجوية والمدفعية لجيش الدفاع الإسرائيلي، تم تدمير جميع الإرهابيين ومنصات الصواريخ التابعة لداعش".

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev الأسد يستقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا

وأضاف البيان: أن "قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عبرت من خلال قنوات اتصال ثابتة عن امتنانها لقيادة جيش الدفاع الإسرائيلي لتدمير المسلحين ومنع الاستفزاز الكبير للإرهابيين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه شن قصف جويا وبريا على مناطق سورية، ردا على ما قال إنه هجوم صاروخي استهدف شمالي إسرائيل.

وقال الجيش في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "توتير": "ردا على إطلاق صاروخين من سوريا على إسرائيل، دمرنا المنصة التي أطلق منها الصاروخان".

في سياق آخر، أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا ميخائيل ميزينتسيف، أمس الأربعاء، أن مجموعات عمل تم إرسالها إلى كل من الأردن ولبنان وتركيا، لحل قضايا عودة اللاجئين إلى سوريا.