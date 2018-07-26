مجلس الدوما الروسي يعتمد قانونا حول التأشيرة الحرة لحاملي بطاقات المشجعين

اعتمد مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، في جلسة عامة له، قانونا يسمح لحاملي بطاقات المشجعين بالدخول إلى روسيا دون تأشيرة حتى نهاية العام.

© Sputnik . Sergei Pivovarov بوتين يتحدث عن قدرة هوية المشجع على إزاحة الحواجز التي تحول دون الدخول إلى روسيا

موسكو- سبوتنيك . ويذكر في المذكرة التوضيحية للقانون أن مشروع القانون الاتحادي تم تحضيره على أساس تجربة إيجابية لاستضافة كأس العالم 2018 وينص على تمديد فترة التأشيرة الحرة حتى عام 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، للأشخاص الذين زاروا روسيا بصفة مشجعين بواسطة بطاقات المشجعين.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعا إلى منح الأجانب الذين يملكون بطاقات المشجع تأشيرة الدخول لمرات عدة إلى روسيا، بحيث تبقى سارية المفعول حتى نهاية السنة.

هذا واحتضنت روسيا مباريات كأس العالم في كرة القدم —2018 في الفترة من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/يوليو الحالي. وفيما يتعلق بالمونديال المقبل فإنه سيقام في دولة قطر في عام 2022.