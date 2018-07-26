الخارجية الروسية: الأسد بحث مع الوفد الروسي إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس 26 يوليو/تموز، أن "الوفد الروسي الرفيع المستوى بحث مع الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم أمس الأربعاء، إعادة إعمار سوريا في فترة ما بعد النزاع.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "تم تبادل الآراء حول الأوضاع الراهنة في الجمهورية العربية السورية".

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev الأسد يستقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا

وأضاف البيان: "أولي اهتمام خاص لمهام إعادة إعمار البلاد فيما بعد النزاع، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين ونقل الأشخاص داخليا إلى أماكن إقاماتهم الدائمة في أسرع وقت. ورحب الأسد بخطوات المبادرة الروسية في هذا الاتجاه، مؤكداً الاستعداد لتهيئة الظروف اللازمة لاستقبال آمن وكريم وإقامة السوريين العائدين إلى وطنهم".

وكانت الرئاسة السورية قالت، إن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، التعاون السوري الروسي في ملف اللاجئين السوريين والجهود المبذولة من قبل الجانبين بهذا الخصوص، حيث أثنى الرئيس السوري، على ما تقوم به موسكو من أجل المساعدة في تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى مدنهم وقراهم، وأكد أن سوريا حريصة على عودة جميع أبنائها، ومن هذا المنطلق فقد رحبت بأية مساعدة ممكنة للسوريين النازحين في الداخل والخارج، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في دعم جهود إعادتهم إلى ديارهم.