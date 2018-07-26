قانون "إعادة التوطين" الروسي يجذب سكان عدد من الدول

أعلنت وزارة الداخلية الروسية قائمة بأسماء الدول الأكثر تقديما للطلبات من أجل الاستفادة من البرنامج الروسي الجديد المعروف باسم "إعادة التوطين" ومنح الجنسية الروسية.

بحسب المركز الصحفي التابع للوزارة، فإن بلدان رابطة الدول المستقلة وألمانيا وإسرائيل ودول البلطيق، كانت في مقدمة الدول الأكثر تقديما لهذه الطلبات.

وأظهر مواطنو بلدان رابطة الدول المستقلة والتي تضم كلا من كازاخستان، وأوكرانيا، وأرمينيا، وطاجيكستان، ومولدافيا، وأوزبكستان، وأذربيجان وقرغيزستان، اهتماما واضحا بالبرنامج الجديد.

ووفقا للمركز، فإنه في عام 2014، انتقل أكثر من 106 آلاف شخص للعيش في روسيا عن طريق البرنامج، وازداد العدد ليصل إلى نحو 183 ألف شخص في 2015.

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وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي استفاد 41 ألف مواطن من البرنامج، ومن المتوقع أن يصل العدد مع نهاية العام إلى 100 ألف مواطن.

وأكد المركز الصحفي بأن انخفاض عدد الراغبين بالاستفادة من البرنامج في الوقت الحالي يعود لعودة عدد كبير من حملة اللجوء المؤقت الأكرانيين إلى بلدهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية، خلال مؤتمره الصحفي المباشر الذي أجري في أوائل يونيو/حزيران من هذا العام.

كما أعلنت دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الروسية عن تقديمها لمشروع قانون جديد من أجل تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية للحكومة من أجل مناقشته.