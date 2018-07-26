وصول الوفد الروسي إلى بيروت لبحث عودة اللاجئين السوريين

وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي، الوفد الروسي الدبلوماسي والعسكري آتيا من الأردن، لإجراء محادثات مع رئيسي الجمهورية والحكومة، لبحث المبادرة الروسية المتعلقة بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.