ممثلو لجنة الدوما الروسي للعلاقات الدولية قد يزورون سوريا مرة أخرى في الأشهر المقبلة

أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، أن ممثلي لجنة الدوما للعلاقات الدولية قد يزورون سوريا مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin وصول الوفد الروسي إلى بيروت لبحث عودة اللاجئين السوريين

موسكو — سبوتنيك . وقال سلوتسكي في مؤتمر صحفي: "لا أستثني أنه في أقرب وقت يتوجه ممثلو لجنة العلاقات الدولية خلال الأشهر القادمة إلى سوريا مرة أخرى"، وأضاف: "لكن دعونا لا نستعجل، يجب تنسيق ذلك مع وزارة الدفاع، حيث يجب أخذ العامل الأمني في الاعتبار".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.