الخارجية الروسية تدعو الولايات المتحدة للمشاركة بصفة مراقب خلال لقاء سوتشي القادم

صرح نائب المتحدث الرسمي للخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، اليوم الخميس، بأن ممثلي الولايات المتحدة مدعوون للاشتراك، كمراقبين، في اجتماع صيغة أستانا حول سوريا في مدينة سوتشي، 30-31 تموز/ يوليو الجاري.

© REUTERS / SERGEI KARPUKHIN دي ميستورا يؤكد مشاركته في اجتماع سوتشي حول سوريا

موسكو- سبوتنيك . وقال كوجين للصحفيين "وسيحضر الاجتماع ممثلون، على مستوى نواب وزراء الخارجية، من روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة لعملية أستانا للتسوية السورية، ووفدا الحكومة السورية والمعارضة السورية، ومراقبون من الأمم المتحدة والأردن. وقد أرسلنا دعوة للولايات المتحدة أيضا".

هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، في 29 حزيران/ يونيو الماضي، أن لقاء صيغة أستانا المقبل حول سوريا سيعقد في سوشي الروسية يومي 30 و31 تموز/ يوليو المقبل.

وجرت الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا في العاصمة الكازاخية أستانا خلال يومي 14 و15 أيار/ مايو الماضي.

وأسفرت تلك الجولة عن قيام الدول الضامنة بإصدار بيان مشترك خاص بها وهو يشير على وجه الخصوص إلى أن اللقاء المقبل لمجموعة العمل لشؤون المحتجزين سيعقد في أنقرة، وأن الجولة المقبلة للمفاوضات حول سوريا في إطار أستانا ستجري في تموز/ يوليو، إلا أنها خلافا لسابقاتها ستعقد في سوتشي وليس في العاصمة الكازاخية.

وعلاوة على ذلك، اتفقت الدول الضامنة على أن تجري مشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة وأطراف النزاع فيما يخص بداية عمل اللجنة الدستورية.