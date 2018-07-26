بوتين: روسيا تواصل العمل لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الأرجنتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو تواصل العمل لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الأرجنتين.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين: دول بريكس تتصدى للتحديات والتهديدات الأكثر حدة

موسكو — سبوتنيك . قال الرئيس بوتين بعد لقائه مع نظيره الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، على هامش قمة "بريكس": "العلاقات الثنائية تتطور بشكل ناجح وينمو التبادل التجاري. وكلاؤنا الاقتصاديون يعملون على إيجاد خيارات مختلفة لتوسيع التعاون"، متمنياً للأرجنتين النجاح في استضافة قمة العشرين الخريف القادم.

بدوره أكد الرئيس الأرجنتيني، أن بلاده تعتبر روسيا شريكاً رئيسياً في الساحة العالمية.

وأشار ماكري إلى أن أول استثمارات روسية بدأت بالوصول إلى بلاده، وعلى وجه الخصوص، بدأت شركة "ترانسماش هولدينغ" بالفعل بالعمل في إحدى شركات السكك الحديدية في الأرجنتين.

وأضاف ماكري: "فازت الشركة الروسية أيضاً بالمناقصة الأولى لصيانة وإصلاح القسم المتنقل، ما يعني أن استثماراتكم [الروسية] في الأرجنتين ستزيد، وستشارك شركاتكم بنشاط في أنشطة قطاع السكك الحديدية".

هذا وتعقد قمة "بريكس" اليوم الخميس، في جوهانسبرغ وتستمر حتى 27 تموز/ يوليو. وفي إطار القمة، وقع قادة "بريكس" إعلان جوهانسبرغ المكرس لنتائج عشر سنوات من عمل المنظمة.