روسية تمثل للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة خطف طفلة

قرر قاضي في الولايات المتحدة، أنه وعلى أساس نتائج الأطباء النفسيين، بات في الإمكان تقديم المرأة الروسية بوغدانا أوسيبوفا للمحاكمة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال محامي المتهمة أليكسي تاراسوف، يوم الخميس: "أقر القاضي بأنه يمكن تقديم أوسيبوفا، للمحاكمة، وستبدأ المحاكمة بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول".

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واتهمت أوسيبوفا، بخطف طفله، وفي يوليو/تموز، تم توجيه أربع تهم أخرى ضدها، بما في ذلك الابتزاز.

وجرى احتجاز أوسيبوفا في مستشفى السجن للأمراض النفسية، حيث تطلبت حالتها إجراء فحص طبي للتأكد من سلامة عقلها.