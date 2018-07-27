قادة روسيا والصين يناقشان على هامش قمة "بريكس" الوضع الدولي

بيجين — سبوتنيك. وجاء في البيان، الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الصينية: "عقد الرئيسان الصيني شى جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا في جوهانسبرغ، وتناولا العشاء معا، وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع الدولي الحالي والقضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك".
في وقت سابق ذُكر أن بوتين وشى جين بينغ، عقدا اجتماعا على هامش قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا".
وتعقد قمة "بريكس" العاشرة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الفترة ما بين 25 و 27 تموز/ يوليو الجاري في جوهانسبرغ.
ودعي للمشاركة في القمة بالإضافة إلى قادة البلدان الخمسة، رؤساء ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا.
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