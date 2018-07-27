قادة روسيا والصين يناقشان على هامش قمة "بريكس" الوضع الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن الزعيمان الروسي والصيني، فلاديمير بوتين وشى جين بينغ ، ناقشا خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة "بريكس"، في جوهانسبرغ، الوضع الدولي والقضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.

بيجين — سبوتنيك. وجاء في البيان، الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الصينية: "عقد الرئيسان الصيني شى جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا في جوهانسبرغ، وتناولا العشاء معا، وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع الدولي الحالي والقضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك".

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين: دول بريكس تتصدى للتحديات والتهديدات الأكثر حدة

كما حضر من الجانب الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشى، ووزير الخارجية وانغ يى، ورئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني دين شيويشيانغ ، ورئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاحات في الصين هو ليفنغ.

في وقت سابق ذُكر أن بوتين وشى جين بينغ، عقدا اجتماعا على هامش قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا".

وتعقد قمة "بريكس" العاشرة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الفترة ما بين 25 و 27 تموز/ يوليو الجاري في جوهانسبرغ.

ودعي للمشاركة في القمة بالإضافة إلى قادة البلدان الخمسة، رؤساء ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا.