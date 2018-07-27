استطلاع: معظم الروس يعتقدون أن العلماء يخفون عن الناس الحقيقة

تعتقد نسبة 59 بالمئة من الروس، أن العلماء يخفون عن الرأي العام حقيقة العالم من حولهم ، في حين أن آراء المواطنين انقسمت بالتساوي حول ما إذا كان ممثلو عالم العلم يعرفون الحقيقة أم لا.

موسكو — سبوتنيك. وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجراها مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، في الفترة من عام 2010 إلى عام 2017 ، فإن معظم الروس وثقوا بالعلماء — تراوح مستوى الثقة بممثلي هذه المهنة من 66 بالمئة إلى 79 بالمئة.

على الرغم من الثقة في العلوم والمكانة العالية للمهنة، فإن "جزء كبير من الروس يتشاطرون وجهات النظر ضد العلوم ويعتقدون بأن العلماء يقومون بإخفاء الحقيقة عن المجتمع".

وجاء في مواد الدراسة، والتي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منها "حتى الآن ، يعتقد معظم مواطنينا (59 بالمئة)، بأن العلماء يخفون الحقيقة عنا". أما الأكثر ثقة في هذه المسألة فهم الأشخاص الذين لم ينهوا المرحلة المدرسية (77 بالمئة). في حين أن هذا المؤشر بين الأشخاص ذوي التعليم العالي أقل — 45 بالمئة".

و يعتقد أكثر من ربع المستطلعين (28 بالمئة)، أن العلماء يقولون للناس الحقيقة، و 13 بالمئة وجدوا صعوبة في التعبير عن آرائهم حول هذه المسألة. في نفس الوقت، كانت آراء المستطلعين منقسمة حول ما إذا كان العلماء أنفسهم يعرفون الحقيقة أم لا: 42 بالمئة أجابوا بنعم، بينما قال 41 بالمئة بأن العلماء يخطئون بصدق، ولم يكونوا على علم بالحقيقة.

ولم يستبعد رئيس مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية التابع لأكاديمية العلوم تحت رعاية الرئيس الروسي، أوليغ تشيرنوزوب، أن هناك عملية انخفاض حقيقية لسلطة العلم في المجتمع.