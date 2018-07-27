بوتين: مستعد للذهاب إلى واشنطن... ودعوة ترامب لزيارة موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لقاءاتنا مع ترامب مفيدة. مشيرا إلى أن ميزة ترامب الكبرى هي سعيه لتنفيذ الوعود وبالدرجة الأولى للناخبين.

جوهانسبرغ — سبوتنيك. صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتمتع بميزة كبرى تتمثل في سعيه لتنفيذ وعوده وبالدرجة تلك التي قدمها للناخبين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في جنوب أفريقيا: "ميزة الرئيس ترامب الكبرى هي أنه يسعى لتنفيذ وعوده، قبل كل شيء، المقدمة للناخبين، أي للشعب الأمريكي. هذه بالمناسبة ميزة الرئيس الحالي وأنا أراها إيجابية، لأنه بعد الانتخابات، ينسى هؤلاء القادة أو أولئك بسرعة الوعود التي قدموها للشعب عندما توجهوا للانتخابات".

وحول آفاق لقائه مع الرئيس ترامب قال بوتين: مستعد للذهاب إلى واشنطن.

وكشف بوتين عن أنه وجه الدعوة لنظيره الأمريكي ترامب لزيارة موسكو.

يتبع…