الدفاع الروسية: مصر راغبة بالانضمام إلى عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن دولة مصر تبدي رغبة في الانضمام إلى عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin وصول الوفد الروسي إلى بيروت لبحث عودة اللاجئين السوريين

موسكو — سبوتنيك . صرح رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن مصر اقترحت الانضمام إلى عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال ميزينتسيف: "المزيد من الدول الأجنبية تعرب عن استعدادها للمشاركة في مهام العملية الإنسانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا".

وأشار الفريق أول ميزينتسيف إلى أن مصر أبدت رغبة في الانضمام إلى عملية عودة اللاجئين حيث أعلن ذلك السفير المصري إيهاب ناصر يوم 25 يوليو/ تموز خلال اللقاء مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف".

وأشار المسؤول الروسي إلى "أنه لمن دواعي السرور أن الجانب المصري يولي اهتماما خاصا للعملية الإنسانية في سوريا"، مضيفا بأنه يأمل بأن يتجه التعاون الروسي المصري في هذا الاتجاه نحو النمو".

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت في 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل

مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.

وكان رئيس الإدارة السياسية في الجيش السوري، اللواء حسن أحمد حسن، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن دمشق تقيم عاليا جهود روسيا لإعادة اللاجئين إلى الوطن.

وفي هذا السياق كان وفد روسي، قد وصل إلى مطار بيروت الدولي، يوم أمس الخميس، قادما من عمان، وتوجه بداية إلى مقر إقامة الحريري في وسط بيروت حيث جرت محادثات بشأن المقترح الروسي لعودة النازحين، بحضور وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ووزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي ومستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، تلاه لقاء في القصر الجمهوري في بعبدا مع الرئيس اللبناني، ميشال عون وعدد من المسؤولين.