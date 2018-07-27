روسيا: نتطلع لانضمام دول مجاورة لسوريا خاصة تركيا والأردن لعملية عودة اللاجئين

قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا تتطلع لانضمام دول مجاورة لسوريا، خاصة تركيا والأردن، إلى عملية عودة اللاجئين.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH الدفاع الروسية: مصر راغبة بالانضمام إلى عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

موسكو — سبوتنيك . صرح رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا تأمل أن تنضم الدول المجاورة لسوريا، قبل كل شيء تركيا و الأردن ، إلى عملية عودة اللاجئين، مشيرا إلى أن الدفاع الروسية طلبت من ممثلي الخارجية الحصول على دعم الأردن لحل المشكلة حول اللاجئين السوريين في مخيم "الركبان".

وقال ميزينتسيف: "نأمل أن دولا أخرى، وخاصة الأردن وتركيا، حيث توجد أيضا مجموعات العمل المشتركة، ستنضم بشكل فعال إلى هذا العمل".

وأشار إلى الوضع الصعب القائم في مخيم اللاجئين السوريين "الركبان" على الحدود مع الأردن، قائلا "بسبب موقف الجانب الأمريكي من اللاجئين، فإن الأمر أكثر صعوبة ليس فقط للوصول إلى المساعدات الإنسانية، بل الوصول إلى أماكن الإقامة الدائمة"، وطلب من ممثلي وزارة الخارجية حشد دعم الأردن لحل هذه المشكلة.