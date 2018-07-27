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20:37 27 يوليو/ تموز 2018
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    مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

    الخارجية الروسية تعول على رؤية ألمانيا ضمن العملية الإنسانية في سوريا

    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    روسيا
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    أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي بورتسيف، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الروسية تواصل العمل بنشاط مع نظرائها الغربيين بشأن عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعول على أن ترى ألمانيا من بين المشاركين في العملية الإنسانية.

    موسكو — سبوتنيك. وقال بورتسيف في اجتماع بمقر التنسيق المشترك لوزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين بشأن عودة اللاجئين إلى أراضي سوريا: "عند مناقشة الوضع في سوريا، تم إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بتهيئة الشروط اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والتقدم في العملية السياسية، على الرغم من أنه قبل الاجتماع (اجتماع لافروف وغيراسيموف مع ميركل)، كان الجانب الألماني ينظر إلى سوريا على أنها منطقة غارقة في الأعمال القتالية وسعت إلى قبول أقصى عدد من طلبات السوريين بشكل إيجابي لمنحهم حق اللجوء".

    لافتة بمعلومات عن عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مطار سوتشي
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    وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه في 24 تموز/ يوليو، كان قد التقى في برلين وباريس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    وأعرب عن أمله في أن يرى المجتمع الدولي ألمانيا في المستقبل القريب "من بين المشاركين النشطين في العملية الإنسانية في سوريا".

     وأضاف بورتسيف بأنه خلال اتصالات الدبلوماسيين الروس مع وزارة الهجرة في لاتفيا، أكد الجانب اللاتفي وجود 19 لاجئًا من سوريا على أراضي لاتفيا.

    وفي هذا السياق، أعرب رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تعول على انضمام الدول المجاورة لسوريا، وقبل كل شيء تركيا والأردن، إلى العملية الإنسانية لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

    هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

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    أخبار العالم, ألمانيا, سوريا, روسيا
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