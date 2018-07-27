ريابكوف: من المحتمل لقاء لافروف مع بومبيو خلال فعاليات دولية

قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إنه لم تتم مناقشة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى روسيا، لكن من المحتمل أن يلتقي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال فعاليات دولية.

© AP Photo / بومبيو: سياسة العقوبات ضد روسيا لم تتغير بعد اجتماع ترامب وبوتين

جوهانسبيرغ — سبوتنيك. وأوضح ريابكوف للصحفيين "لم تتم مناقشة مسألة زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى روسيا من الناحية العملية. نحن الآن ندرس أين يمكن أن يلتقي لافروف مع وزير الخارجية بومبيو، بما في ذلك وفي الفعاليات الدولية. ولكن، كما كان من قبل، هناك بعض الصعوبات في جدولي أعمالهما".

وأشار، في تعليقه على إمكانية لقاء لافروف وبومبيو في سنغافورة، بأن كل ذلك يعتمد على تطابق جدولي أعمالهما.

ويعقد اجتماع وزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة من 30 يوليو/ تموز إلى 4 أغسطس/ آب، ومن المقرر مشاركة الوزيرين الروسي والأمريكي في هذه الفعالية.