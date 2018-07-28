روسيا تبدع سلاحا بالغ الدقة

أعلن ذلك يوري بوريسوف، نائب وزير دفاع روسيا.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy روسيا: إبداع قنبلة طائرة

وقال نائب وزير الدفاع في كلمة له أمام رجال الصناعة العسكرية في مدينة كراسنويارسك في 28 يوليو/تموز إن العمل جارٍ في صنع ما هو الجديد في عالم الأسلحة الاستراتيجية.

ومن بين الأسلحة الاستراتيجية الجديدة الجاري العمل في صنعها أسلحة الدقة العالية ونظم المعلوماتية وفقا لنائب وزير الدفاع الروسي.

وكشف نائب وزير الدفاع للصحفيين أن المشاركين في الاجتماع يولون تنويع منتجات الصناعة العسكرية اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن نسبة المنتجات غير العسكرية إلى إجمالي إنتاج الصناعة العسكرية الروسية في عام 2017 بلغت 17.2 في المائة.

وأضاف ان رئيس الدولة فلاديمير بوتين يرى ضرورة أن ترتفع حصة المنتجات السلمية في قطاع الإنتاج العسكري إلى 30 في المائة بحلول عام 2025.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق عن انتهاء العمل في صنع الرأس المدمر الأسرع كثيرا من الصوت "أفانغارد" للصواريخ، واختبار غواصة "بوسيدون" غير المأهولة وتطوير الصاروخ الذي يعمل بالطاقة النووية "بوريفيستنيك".