اعتماد قانون يسمح لحاملي هوية المشجع بالدخول إلى روسيا دون تأشيرة حتى نهاية 2018

وافق مجلس الاتحاد الروسي في اجتماعه، اليوم السبت، على قانون يسمح لحاملي بطاقة المشجع لدخول روسيا دون تأشيرة حتى نهاية 2018.

© Sputnik . Sergei Pivovarov بوتين يتحدث عن قدرة هوية المشجع على إزاحة الحواجز التي تحول دون الدخول إلى روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقد أعد مشروع القانون على أساس التجربة الإيجابية لكأس العالم بكرة القدم في 2018، ويهدف إلى تمديد صلاحية نظام بدون تأشيرة حتى 31 من ديسمبر/كانون الأول 2018 ، بالنسبة لأولئك الذين زاروا روسيا كمشاهدين ومشجعين للأحداث الرياضية، على أساس "بطاقة المشجع".

ولا يتطلب إقرار القانون أموالًا إضافية من الميزانية الفيدرالية.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن الأجانب الذين لديهم بطاقة مشجع، يحق لهم الدخول إلى روسيا بدون تأشيرة عدة مرات، وسوف تستمر حتى نهاية العام.