الكرملين: بوتين يشارك في فعاليات عيد البحرية في سان بطرسبرغ

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الفعاليات المكرسة للاحتفال بيوم البحرية في سان بطرسبرغ.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi ها هي القوة البحرية الروسية 28

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان:"يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 29 تموز/يوليو، في سان بطرسبرغ في الفعاليات المكرسة ليوم البحرية، ويستلم القائد الأعلى للقوات المسلحة العرض البحري الرئيسي، الذي سيقام في المنطقة المائية لنهر نيفا".

وتحتفل القوات البحرية الروسية بعيدها يوم الأحد الأخير من شهر يوليو/تموز، والذي يصادف يوم الغد 29 يوليو.