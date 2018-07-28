موسكو: إذا أردات أرمينيا تغيير الأمين العام لمنظمة الأمن الجماعي فلتستدعه

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه إذا كانت أرمينيا تريد تغيير الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فينبغي أن تبدأ يريفان بالذات بسحب مواطنها من هذا المنصب.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في التعليق: "وفقا للنظام الداخلي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإن الجانب الأرمني بالذات هو الذي ينبغي أن يبدأ رسميا بسحب مواطنه من منصب الأمين العام لمنظمة الأمن الجماعي، إذا تم اتخاذ قرار بشأن هذا الاستدعاء في يريفان".

© Sputnik . Кирилл Каллиников روسيا ترحب باتصالات أذربيجان مع أرمينيا حول قضية قره باخ

ويشغل الآن منصب الأمين العام ممثل أرمينيا يوري خاتشاتوروف.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن التوضيحات المطلوبة قد قدمت للجانب الأرمني، في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و وزير خارجية أرمينيا زهراب مناتساكانيان.

هذا وتقدمت دائرة التحقيق الخاصة في أرمينيا في وقت سابق باتهام الأمين العام لمنظمة الأمن الجماعي يوري خاتشاتوروف، الإطاحة بالنظام الدستوري في إطار قضية جنائية حول تفريق الاحتجاجات في 1 مارس/آذار 2008. وأفرجت المحكمة في يريفان عن خاتشاتوروف بكفالة مالية.

والجدير بالذكر أن المعارضة الأرمينية، بقيادة الرئيس الأول ليفون تير- بيتروسيان، الذي خاض الانتخابات الرئاسية في 19 فبراير/شباط 2008 وخسر أمام سيرج سركسيان، خرجت بمسيرات في وسط يريفان، معبرة عن عدم رضاها عن النتائج الرسمية للتصويت. واندلعت المظاهرات الاحتجاجية في 1-2 مارس/آذار وتحولت إلى أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت حينها عن مقتل عشرة أشخاص، وإصابة حوالي 200 شخص.