السفير الأمريكي السابق في موسكو: العقوبات الروسية دمرت مسيرتي العلمية

أعلن السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، أن مسيرته العلمية انتهت بسبب عقوبات التأشيرة الروسية المفروضة عليه.

موسكو — سبوتنيك. وقال ماكفول في مقابلة مع "إم إس إن بي سي" ردا على سؤال، كيف ستؤثر قمة هلسنكي بين زعيما روسيا و الولايات المتحدة على حياته: "حياتي قد تغيرت".

© REUTERS / Chris Keane السفير الأمريكي لدى روسيا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2018

وأضاف:

أتحدث معك من جامعة ستانفورد، وأنا بروفسور منذ ثلاث عقود تقريبا، وكل بحثي كان تقريبا حول روسيا"، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع القيام بمزيد من الأبحاث في روسيا، فضلا عن أنه من المستحيل أن يتجرأ السفر إليها، كونه على قائمة العقوبات في الوقت الحالي".

وقال ماكفول: "حتى لو فصلوني من هناك، لن أكون قادرا على الذهاب إلى روسيا"، مشددا على أن "مسيرته العلمية، المتعلقة بكتابة الأعمال وإجراء الأبحاث، الأبحاث الحقيقية، انتهت".

يذكر أن مايكل ماكفول كان سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا في الفترة من 2012 إلى 2014. و الآن بروفسور في جامعة ستانفورد ومعلق نشط على العلاقات الروسية الأمريكية. وفقا لوزارة الخارجية الروسية ، تم حظر ماكفول من دخول روسيا مع عبارة "للضرر الهادف للعلاقات بين موسكو وواشنطن".