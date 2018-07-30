وفد الحكومة السورية يصل إلى سوتشي لإجراء محادثات بصيغة أستانا

وسيمثل الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، برفقة فريق من خبراء الأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية للبلدان الضامنة، وخاصة بشأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين. كما ودعت وزارة الخارجية الروسية مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى الاجتماع في سوتشي.
ومن المتوقع أن يشارك في المفاوضات وفد المعارضة السورية برئاسة أحمد توما.
وتنطلق، صباح اليوم الاثنين، محادثات سوتشي حول سوريا بصيغة أستانا، كما أقرها البيان الختامي لجولة أستانا التاسعة، وتستمر على مدى يومين، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم الأول جلسات حوار مغلقة ثنائية وثلاثية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسة عامة يتلى فيها البيان الختامي للمحادثات.
يذكر أن الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانا، كانت قد جرت خلال يومي 14 و15 أيار/مايو. وأسفرت تلك الجولة عن إصدار الدول الضامنة لبيان مشترك خاص بها، يشير على وجه الخصوص، إلى أن اللقاء المقبل لمجموعة العمل لشؤون المحتجزين سيعقد في أنقرة، وأن الجولة المقبلة للمفاوضات حول سوريا في إطار أستانا ستجري في تموز/يوليو، إلا أنها خلافا لسابقاتها ستعقد في سوتشي وليس في العاصمة الكازاخستانية. وعلاوة على ذلك، اتفقت الدول الضامنة على أن تجري مشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة وأطراف النزاع فيما يخص بداية عمل اللجنة الدستورية.
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