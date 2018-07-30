الكرملين: تحديث التقنيات القديمة يبدو أكثر فاعلية من اقتناء دبابات "أرماتا" الغالية الثمن

أعلن نائب رئيس وزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة الروسية لا تسعى للحصول على دبابات "أرماتا" بكميات كبيرة بسبب سعرها المرتفع، وهي تفضل زيادة القدرة القتالية للتقنيات العسكرية الحالية من خلال تحديثها.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv أشهر دبابة روسية تنتظر زيادة قدراتها

موسكو — سبوتنيك . وقال بوريسوف للصحفيين: "لماذا علينا إغراق القوات المسلحة بدبابة " أرماتا "، لدينا طلب كبير لـ"تي-72" في السوق، والجميع يشتريها، وهي مقارنة مع "أبرامز" و"لوكلير" و"ليوبارد"، من ناحية السعر، والكفاءة والجودة، تتفوق بشكل واضح، ونفس الوضع مع "بوميرانغس".

وأضاف بوريسوف: "ليس لدينا حاجة ماسة للمعدات الجديدة، هذه النماذج مكلفة للغاية مقارنة بالنماذج الموجودة".

وتابع نائب الرئيس: "لقد نجحنا، بالرغم من حصولنا على ميزانية أقل بعشر مرات من دول حلف الناتو، وذلك بفضل هذه الحلول الفعالة، فنحن ننظر إلى إمكانات التحديث للنماذج القديمة، وحل المهام الموضوعة أمامنا".

وأشار بوريسوف، إلى أن تحديث المعدات القديمة لا يتطلب أموال كثيرة، ما يسمح بتوفير أموال في الميزانية.

هذا وكان بوريسوف، قد صرح يوم 24 آب/أغسطس من العام الماضي، أن الجيش الروسي سيحصل على 100 دبابة جديدة من طراز "أرماتا" قبل العام 2020.