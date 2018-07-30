روسيا ترصد 9 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9 خروقات، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئاً".



© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 10 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9 خروقات في محافظتي، اللاذقية (6) وحلب (3)، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا"".وجاء في النشرة أيضا، أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها توزيع 80 كيلوغراما من العسل، بالإضافة إلى 33 سلة مشكلة من الحلويات على سكان مدينة دمشق.وبشكل عام تم تنفيذ 1877 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن الشحنات الإنسانية، التي تم توزيعها على السكان 2855.76 طن.كما أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 71 شخصا، وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 86635 شخصا.وخلال الــ 24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.