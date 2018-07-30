مصدر إيراني لـ "سبوتنيك": عقد اجتماع ثلاثي للدول الضامنة في سوتشي مساء اليوم

أكد مصدر من الوفد الإيراني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه سيتم افتتاح الجولة العاشرة من المباحثات بصيغة أستانا في سوتشي مساء اليوم.

© Sputnik . Nina Zotina انطلاق الجولة العاشرة من المباحثات بصيغة أستانا في سوتشي بمشاورات ثنائية مغلقة

موسكو- سبوتنيك . وقال المصدر: "يجتمع الوفد الإيراني مع الروس في تمام الساعة 15:00، وبعدها مع الوفد التركي على حدة، ومن ثم مع وفد الحكومة السورية، وسيتم عقد اجتماع ثلاثي للدول الضامنة، مساء اليوم".

وانطلقت، صباح اليوم، في سوتشي، جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا، بلقاء ثنائي جمع الوفد الروسي مع وفد الحكومة السورية.

وتنعقد هذه الجولة بحضور وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ووفد من الأردن كمراقب ووفدي الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، وكذلك وفد يمثل المعارضة السورية المسلحة يرأسه أحمد طعمة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة (المعارضة) السابق.