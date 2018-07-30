لقاء بين بوغدانوف ونصر الحريري حول سوريا

موسكو- سبوتنيك . وقالت في بيان: "خلال اللقاء تطرق الحريري، المتواجد في الرياض للمشاركة في اجتماعات لجنة المفاوضات، الى مسألة تطور الوضع في سوريا وحولها، بما في ذلك التسوية السورية على اساس قرار 2254، اضافة الى مهام محاربة الارهاب وتأمين الظروف لعودة اللاجئين السوريين".

وانطلقت، صباح اليوم، في سوتشي، جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا، بلقاء ثنائي جمع الوفد الروسي مع وفد الحكومة السورية.

وتنعقد هذه الجولة بحضور وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ووفد من الأردن كمراقب ووفدي الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، وكذلك وفد يمثل المعارضة السورية المسلحة يرأسه أحمد طعمة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة (المعارضة) السابق.