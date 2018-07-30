بعد نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية... روسيا محمية وغير آبهة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنه سيتم حماية أمن وسيادة لروسيا بشكل وثيق، على الرغم من نشر منظومة " ثاد" الأميركية.

موسكو- سبوتنيك . وقال لافروف في منتدى التعليم لعموم شباب روسيا: "مهما يحدث في العالم، أمننا كدولة، أمن مواطنينا سيادتنا ستكون محمية بشكل وثيق، وهذا ما أكده الرئيس [الروسي فلاديمير بوتين] مراراً، وأنا أؤكد لكم أن هذا يعتمد على التغيرات المادية التي تحدث في بلادنا وفي جيشنا ".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن موسكو ستثير قضية نشر منظومة " ثاد" الأميركية خلال المشاورات بين وزراء الدفاع والخارجية الروسيين واليابانيين، بصيغة "2+2" ، المقرر عقدها غداً في العاصمة الروسية موسكو.

وتخطط اليابان لنشر نظام الدفاع الصاروخي بهدف حماية أراضيها ومواطنيها من تهديد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية. ومن المتوقع أن ينشر أحد هذه الأنظمة في ميدان التدريب بمحافظة أكيتا في شمال البلاد والثاني في محافظة ياماغوتشي في الجنوب الغربي.

وتثير الخطط لنشر صواريخ "ثاد" في شبه الجزيرة الكورية قلقا لدى روسيا والصين، فيما اعتبرت اليابان أنه من شأنه أن يعزز أمن المنطقة.

والجدير بالذكر أن نظام "ثاد" هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، وهو مصمم لحماية القوات المسلحة والمناطق الرئيسية المأهولة والبنية التحتية الأساسية. ويعمل نظام "ثاد" في منطقة دفاع، حيث يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.