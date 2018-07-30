بعد نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية... روسيا محمية وغير آبهة

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن موسكو ستثير قضية نشر منظومة " ثاد" الأميركية خلال المشاورات بين وزراء الدفاع والخارجية الروسيين واليابانيين، بصيغة "2+2" ، المقرر عقدها غداً في العاصمة الروسية موسكو.
وتخطط اليابان لنشر نظام الدفاع الصاروخي بهدف حماية أراضيها ومواطنيها من تهديد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية. ومن المتوقع أن ينشر أحد هذه الأنظمة في ميدان التدريب بمحافظة أكيتا في شمال البلاد والثاني في محافظة ياماغوتشي في الجنوب الغربي.
وتثير الخطط لنشر صواريخ "ثاد" في شبه الجزيرة الكورية قلقا لدى روسيا والصين، فيما اعتبرت اليابان أنه من شأنه أن يعزز أمن المنطقة.
والجدير بالذكر أن نظام "ثاد" هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، وهو مصمم لحماية القوات المسلحة والمناطق الرئيسية المأهولة والبنية التحتية الأساسية. ويعمل نظام "ثاد" في منطقة دفاع، حيث يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.
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