بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس أوسيتيا الجنوبية العلاقات الثنائية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع رئيس أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، العلاقات الثنائية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov انضمام قوات من أوسيتيا الجنوبية إلى الجيش الروسي

موسكو — سبوتنيك . وقال الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس أوسيتيا الجنوبية… وتم بحث القضايا الملحة للتعاون الروسي الأوسيتي الجنوبي، بما في ذلك في سياق مرور 10 سنوات على اعتراف روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية".

وكانت روسيا قد اعترفت في 26 آب/ أغسطس 2008 ، باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين كانت تدخلان في قوام جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفياتية السابقة وكانتا تسعيان لنيل الاستقلال عنها حتى قبل تفكك الاتحاد السوفياتي.

وحدث ذلك بعد اندلاع حرب بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية، في شهر آب/ أغسطس من عام 2008 واستمرت لـ 5 أيام، أدت حينها إلى مقتل 1692 شخصا وجرح حوالي 1500 مدني، في أوسيتيا الجنوبية، وقدر برلمان البلاد خسائر أوسيتيا الجنوبية جراء النزاع مع جورجيا بأكثر من 4 مليارات دولار.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوسيتي الجنوبي، ليونيد تيبيلوف، قد وقعا، في 18 آذار/ مارس 2015 على اتفاقية للتحالف والشراكة الإستراتيجية بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، وبموجب هذه الاتفاقية تكفل روسيا الاتحادية أمن أوسيتيا الجنوبية، دون انضمامها إليها.