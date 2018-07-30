بالفيديو... بوتين يظهر في مقطع إعلاني لشركة روسية

قامت شركة "بورك" الروسية المتخصصة بتصنيع أجهزة إلكترونية للمطابخ المنزلية باقتطاع مقطع من فيلم وثائقي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعرض منتجاتها التي ظهرت في الفيلم الأخير، واستعملته لترويج بضاعتها.

© Sputnik . Alexey Nikolsky بوتين: أعيش حياة طبيعية وليس لدي حساب على مواقع التواصل الإجتماعي

ويظهر المقطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المطبخ ويتوجه إلى البراد، وفي هذه الأثناء قامت الشركة من خلال الفيديو بإضافة علامات وأرقام وتسميات لمنتجاتها الموجودة في المطبخ. وفي آخر المقطع ظهر رمز الشركة الروسية وتحته تعليق " تفوق بالتفكير".

وكان الفيديو قد ظهر على صفحة الشركة الروسية على موقع "يوتيوب" خلال شهر أيار الماضي، لكن المقطع الإعلاني لم يلق الاهتمام سوى في الفترة الأخيرة، وذلك بعد عرض الوثائقي عن حياة الرئيس الروسي.