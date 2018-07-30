تعيين القائد السابق للقوات الروسية في سوريا نائبا لوزير الدفاع الروسي

عيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائد السابق للقوات الروسية في سوريا، أندريه كارتابولوف، رئيسا للإدارة العسكرية السياسية للقوات المسلحة الروسية، وهي هيئة جديدة في وزارة الدفاع.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في مرسوم الرئيس الروسي: "تعيين الفريق أول أندريه كارتابولوف، نائباً لوزير الدفاع ورئيسا للإدارة العسكرية السياسية للقوات المسلحة الروسية، وإعفاءه من منصبه السابق".

ونشر مرسوم الرئيس الروسي في الموقع الرسمي للمعطيات القانونية.

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يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كان قد سلم في عام 2015، قيادة الدائرة العسكرية الغربية للفريق أول أندريه كارتابولوف، مشيرا إلى أن نجاح أعمال القوات الروسية في سوريا بفضل إنجازاته.

وللعلم، كانت روسيا أرسلت قوات إلى سوريا بطلب من الحكومة السورية في 30 سبتمبر/ أيلول 2015، لمساعدتها في محاربة الإرهاب.