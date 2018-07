تعيين القائد السابق للقوات الروسية في سوريا نائبا لوزير الدفاع الروسي

موسكو-سبوتنيك. وجاء في مرسوم الرئيس الروسي: "تعيين الفريق أول أندريه كارتابولوف، نائباً لوزير الدفاع ورئيسا للإدارة العسكرية السياسية للقوات المسلحة الروسية، وإعفاءه من منصبه السابق".

ونشر مرسوم الرئيس الروسي في الموقع الرسمي للمعطيات القانونية.