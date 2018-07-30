لافرينتيف: اهتمام خاص باللجنة الدستورية في "أستانا 10" ونقترب من تغيرات إيجابية

وقال لافرينتيف للصحفيين: "اهتمام خاص يولى في "أستانا-10" لمسألة اللجنة الدستورية، نحن نقترب من تغيرات إيجابية في هذه المسألة".
وأضاف لافرينتيف: "تجري الآن محادثات حول قائمة المرشحين عن المجتمع المدني السوري".
وانطلقت صباح اليوم الاثنين في سوتشي، جنوب روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا.
وتعقد هذه الجولة بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة. وذكر ممثل وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" بأن بلاده لن تشارك في المحادثات في اللقاء.
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