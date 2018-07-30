لافرينتيف: اهتمام خاص باللجنة الدستورية في "أستانا 10" ونقترب من تغيرات إيجابية

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن هناك اهتماما خاصا يولى في "أستانا 10" لمسألة اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن "نحن نقترب من تغيرات إيجابية في هذه المسألة".

© Sputnik . Nina Zotina انطلاق الجولة العاشرة من المباحثات بصيغة أستانا في سوتشي بمشاورات ثنائية مغلقة

موسكو — سبوتنيك . أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف ، اليوم الاثنين، أن اهتماما خاصا يولى في اللقاء الدولي العاشر حول سوريا في سوتشي لمسألة اللجنة الدستورية ، مشيرا إلى وجود تغيرات إيجابية فيها.

وقال لافرينتيف للصحفيين: "اهتمام خاص يولى في "أستانا-10" لمسألة اللجنة الدستورية، نحن نقترب من تغيرات إيجابية في هذه المسألة".

وأضاف لافرينتيف: "تجري الآن محادثات حول قائمة المرشحين عن المجتمع المدني السوري".

وانطلقت صباح اليوم الاثنين في سوتشي، جنوب روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا.

وتعقد هذه الجولة بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة. وذكر ممثل وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" بأن بلاده لن تشارك في المحادثات في اللقاء.