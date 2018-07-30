لافرينتيف: عودة اللاجئين إلى سوريا تبحث في "أستانا 10"

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف أن الدول الضامنة والأمم المتحدة تبحث في "أستانا 10" عودة اللاجئين إلى سوريا.

سوتشي — سبوتنيك . أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، أن الدول الضامنة تبحث مع الأمم المتحدة في " أستانا 10 "، عودة اللاجئين إلى سوريا.

وقال لافرينتيف للصحفيين: "جميعا يفهم جديا أن هذه العملية يجب أن تكون طوعية، ولكن في نفس الوقت، لا يجب إعاقة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل مصطنع".

وأضاف: "كل هذه المسائل، نحن نبحثها وبحثناها خلال مشاوراتنا مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة وبين بعضنا البعض، بين وفود الدول الضامنة".

وانطلقت صباح اليوم الاثنين في سوتشي، جنوب روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا.

وتعقد هذه الجولة بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة. وذكر ممثل وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" بأن بلاده لن تشارك في المحادثات في اللقاء.