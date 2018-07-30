"مطبخ بوتين" يتسبب في غرامة كبيرة لإحدى شركات الأجهزة المنزلية… وهذه القصة الكاملة

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، أن الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية "بورك" يمكن أن تتعرض لغرامة بسبب استخدام مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لترويج منتجاتها.

وذكر المكتب الصحفي للهيئة لوكالة "سبوتنيك" أن "الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار لم تتلق أية شكاوى بالنسبة للإعلان المذكور وأنها ستحقق في هذه المسألة وفي حال كشفت علامات الانتهاك ستتخذ إجراءات بموجب القانون".

بداية الأزمة

قامت شركة "بورك" المتخصصة بتصنيع أجهزة إلكترونية للمطابخ المنزلية باقتطاع مقطع من فيلم وثائقي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستخدمته لعرض وترويج منتجاتها التي ظهرت في إعلانها الترويجي الأخير.

ونشرت الشركة في أواخر شهر مايو/ أيار، على قناة "يوتيوب" مقتطفات من البرنامج بعنوان "تقنية بورك في مطبخ رئيس روسيا فلاديمير بوتين". وفي الوقت نفسه، تم تصوير الفيديو بوضع علامتها الخاصة بمعداتها كعلامات تجارية.

Мне понравилось видео "BORK на кухне Президента" (https://t.co/U0Z2r8wlYv) на @YouTube. — Aleksandr Petrik (@bal064) July 30, 2018

ويظهر المقطع الرئيس بوتين في مطبخ وهو يتوجه إلى البراد، وفي هذه الأثناء قامت الشركة من خلال الفيديو بإضافة علامات وأرقام وتسميات لمنتجاتها الموجودة في المطبخ. وفي آخر المقطع ظهر رمز الشركة وتحته تعليق "تفوق بالتفكير".

وعلى الرغم من أن مقطع الفيديو ظهر على صفحة الشركة بموقع "يوتيوب" خلال شهر مايو/ أيار الماضي، لكن المقطع الإعلاني لم يلق الاهتمام سوى في الفترة الأخيرة، وذلك بعد عرض الوثائقي عن حياة الرئيس الروسي.

التحقيقات جارية.. وهذه قيمة الغرامة

أعلنت الهيئة أن الغرامة قد تصل إلى 500 ألف روبل [ما يعادل 8 آلاف دولار]،

وأوضحت كذلك أنه "إذا ثبتت حقيقة وجود انتهاك، فإن الشركة ستواجه غرامة تتراوح بين 100 و500 ألف روبل [أي ما يعادل من 1700 إلى 8 الأف دولار".