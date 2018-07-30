"مشروع تجريبي" للإفراج عن المعتقلين في سوريا ونتائج هامة متوقعة من "أستانا 10"

أفاد مصدر في محادثات "أستانا 10" في سوتشي، اليوم الاثنين، بأن إحدى النقاط في الوثيقة الختامية للجولة العاشرة من المفاوضات حول سوريا في سوتشي بصيغة أستانا يمكن تكريسها لحل مشكلة المعتقلين وإطلاق مشروع تجريبي حول هذه القضية.

سوتشي — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إنه من المحتمل أن تتضمن الوثيقة الختامية على نقطة للتأكيد على أهمية حل قضية المعتقلين وإطلاق مشروع تجريبي".

هذا وعقد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين اليوم الاثنين في إطار "أستانا 10" بمشاركة خبراء من الدول الضامنة للهدنة في سوريا والأمم المتحدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين في سوتشي، الروسية، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا، بلقاء ثنائي جمع الوفد الروسي مع وفد الحكومة السورية.

وتعقد هذه الجولة بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ووفد من الأردن كمراقب، ووفدي الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وكذلك وفد يمثل المعارضة السورية المسلحة يرأسه أحمد طعمة.