الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

© Sputnik . Ramil Sitdikov الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين بلا طيار اقتربتا من قاعدة حميميم في سوريا

موسكو — سبوتنيك . أعلن قائد المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، اليوم الإثنين، أن مسلحين وجهوا طائرة دون طيار نحو قاعدة حميميم الجوية في سوريا، وقد تم تدميرها وتعمل القاعدة الجوية بشكل طبيعي.

وقال تسيغانكوف في مؤتمر صحفي: "في الساعات المظلمة من يوم 29 تموز/ يوليو، التقطت أجهزة مراقبة الأجواء في قاعدة حميميم الروسية طائرة دون طيار، أطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة غير القانونية. تم تدمير الهدف الجوي على مسافة آمنة من القاعدة الجوية بأسلحة المناوبة المضادة للطيران".

وأكد اللواء عدم وقوع إصابات أو خسائر مادية.

أعلن قائد المركز الروسي في سوريا، اللواء تسيغانكوف، أن عدد انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية من قبل الجماعات المسلحة ارتفع بمرة ونصف المرة خلال الأسبوع الماضي.

وقال اللواء في المؤتمر الصحفي: "رغم فرض نظام وقف الأعمال القتالية، ارتفع فجأة خلال الأسبوع الأخير عدد الانتهاكات من قبل الجماعات المسلحة غير القانونية التي تنشط في منطقة خفض التصعيد في إدلب. من 23 وحتى 29 تموز/ يوليو سجلت 65 حالة إطلاق نار. عدد الانتهاكات مقارنة بالأسبوع السابق ارتفع بمرة ونصف المرة".