روسيا ترسل 6 محركات صاروخية "إر دي-180" إلى الولايات المتحدة

تم توقيع عقد التوريد من قبل الطرفين.

وأعلن المدير العام لل "إنيرغوماش"، إيغور أربوزوف أن الاتحاد قد اتفق مع United Launch Alliance التي بموجبها ستزود روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بستة محركات صاروخية "إر دي-180" لإطلاق صواريخ "أطلس5". ومن المتوقع أن يحدث هذا في عام 2020.

© Sputnik . Oleg Urusov إيقاف إنتاج محركات صواريخ بروتون حتى نهاية العام

وقال المدير: "لقد وقع سابقا عقد بشأن إرسال إر دي-180 حتى عام 2019، ولكن الوضع تغير وتم توقيع العقد حتى 2020 وبموجبه سنرسل 6 محركات أخرى لشركائنا".

وبالإضافة إلى ذلك، روسيا سترسل محركات إر دي-181 التي تطورها شركة "إنيرغوماش" وفقا للعقد الذي وقع في عام 2014 مع شركة Orbital ATK. وهذه المحركات مصممة من أجل تثبيتها على الصواريخ الحاملة الأمريكية أنتاريس.