روسيا تجد بديلا لأضخم طائرة في العالم

ستبدأ روسيا في فترة ما قبل عام 2027 العمل في إبداع طائرة عملاقة جديدة.

صرح بذلك يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا.

ويُفترض أن تكون الطائرة الجديدة بديلا لطائرة "ان-124 روسلان".

وتعتبر طائرة "ان-124 روسلان" أضخم طائرة نقل في العالم، وتستطيع أن تحمل على متنها ما يزن 120 طنّاً. وكانت هذه الطائرة نتاج التعاون بين مصممي الطائرات السوفيت في روسيا وأوكرانيا. ورأت الطائرة الأولى من طراز "ان-124 روسلان" النور في عام 1982.

وتوقف إنتاج الطائرات الجديدة من هذا الطراز في عام 2013. وقطع نظام الحكم الجديد في أوكرانيا الطريق أمام استئناف التعاون لإنتاج هذه الطائرات في عام 2015 عندما أوقف التعاون العسكري التقني مع روسيا.

وكان فلاديمير بينيديكتوف، قائد طيران النقل العسكري الروسي، أفاد في وقت سابق بأن روسيا تدرس إمكانية استئناف إنتاج طائرات "ان-124 روسلان".

وأعلن نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، أخيرا أن خطة إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة تتضمن أعمال التصميم الهندسي لطائرة النقل العسكرية العملاقة الجديدة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن روسيا لن تسرع بإنتاج الطائرة الجديدة المماثلة لطائرة "ان-124 روسلان"، مركزة على تحديث الطائرات الموجودة من هذا الطراز من خلال تزويدها بالمحرك الجديد "بي دي-35" لتظل في الخدمة حتى عام 2050.

وتستخدم روسيا طائرات "ان-124 روسلان" لنقل المعدات العسكرية في الغالب.