دي ميستورا: الاجتماع مع الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية كان مفيدا

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إن لقاءه مع الدول الضامنة كان مفيدا، حيث تم مناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية.

سوتشي —سبوتنيك. وأضاف دي ميستورا للصحفيين بعد اللقاء:"لقد انتهينا للتو من المشاورات بخصوص اللجنة الدستورية، لقد كان اجتماعا مفيداً".

© Sputnik . Ammar zarea مصدر: دي ميستورا يقدم تقريرا حول القائمة غير النهائية للجنة الدستورية

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي حول سوريا، ألكسندر لافرينيتيف، قد صرح خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس الاثنين، أن المحادثات تمحورت حول إيلاء اهتمام أكبر لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، ويتم على وجه الخصوص، مناقشة لائحة المرشحين من المجتمع السوري.

وأعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أنه سيتم عقد مشاورات مع ممثلي الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية السورية، في جنيف مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وقال بيان، صدر اليوم الثلاثاء، إن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا سيجري محادثات رسمية مع ممثلي الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، لبدء صياغة اللائحة الدستورية السورية في أوائل سبتمبر في جنيف".