دي ميستورا: الاجتماع مع الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية كان مفيدا

سوتشي —سبوتنيك. وأضاف دي ميستورا للصحفيين بعد اللقاء:"لقد انتهينا للتو من المشاورات بخصوص اللجنة الدستورية، لقد كان اجتماعا مفيداً".
وأعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أنه سيتم عقد مشاورات مع ممثلي الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية السورية، في جنيف مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وقال بيان، صدر اليوم الثلاثاء، إن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا سيجري محادثات رسمية مع ممثلي الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، لبدء صياغة اللائحة الدستورية السورية في أوائل سبتمبر في جنيف".
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