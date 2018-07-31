طيارون ينقذون حياة متسلق روسي في باكستان

موسكو — سبوتنيك. وجاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: "نعرب عن امتناننا للسلطات في الجمهورية الباكستانية وخصوصا للطيارين الباكستانيين، لإنقاذ مواطننا".

© Sputnik . Alexey Filippov الخارجية الروسية: أفكار جديدة قد تبرز خلال مؤتمر تركيا لتسوية الأزمة السورية

وتم إنقاذ غوكوف، صباح اليوم الثلاثاء، حيث توجه من موسكو يوم أمس، إلى إسلام اباد، مجموعة من المنقذين الروس، بما في ذلك الطيار ارسين بولديريف، والمنقذ دينيس بروفالوف، الذي يمتلك خبرة في عملية الإنقاذ لما يسمى التعلق الخارجي، أي عندما يتعلق المنقذ بحبل يتدلى من المروحية وذلك بطول 60 متراً

وبدأت مجموعة من المتسلقين، في تموز /يوليو، تسلق جبل " لاتوك 1" لكن نتيجة الانهيار الحجري، أصيب احد المتسلقين، وبقي مع احد أفراد المجموعة في المخيم الأساسي، وقرر متسلقان اخران الوصول الى القمة، وخلال هبوطهم تعرضوا إلى بعض المشاكل، وتم أسقاط حمولة من بالطعام والمعدات لهم، لكن المعلومات الأخيرة التي وصلت من غوكوف، بأن شريكه قتل، بسقوطه مع المعدات، بينما تمكن هو من التعلق على ارتفاع 6.2 ألف متر، لم تتمكن المروحيات من الوصول إلى المواطن الروسي، في نهاية الأسبوع الماضي، بسبب الأحوال الجوية.