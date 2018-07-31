الخارجية الروسية ترد على تقارير نقل سفارتها من القاهرة

ردت وزارة الخارجية الروسية، على بعض التقارير الصحفية، التي زعمت بنقل سفارتها في جمهورية مصر العربية، من العاصمة القاهرة.

وأكدت وزارة الخارجية أنه لا توجد نية في الخطة العملية لنقل السفارة من القاهرة، وفقا لفضائية "آر تي" الروسية.

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وأوضحت الخارجية الروسية إلى أن المقال المنشور في جريدة "إزفيستيا" الروسية بتاريخ 31 يوليو/ تموز الجاري، حول إمكانية نقل السفارة غير صحيح، ولم يرجع معد الخبر إلى الخارجية للحصول على تعليق حول الموضوع.

كما أكد المستشار الإعلامي للسفارة المصرية لدى روسيا، أيمن موسى، خلال اتصال مع "آر تي"، أن العرض لم يشمل السفارة الروسية فقط، بل شمل كافة السفارات في القاهرة لتُنقل جميعها إلى العاصمة الجديدة.

وأشار موسى أن القاهرة عرضت على 90 دولة نقل البعثات الدبلوماسية الخاصة بها إلى العاصمة الجديدة، مشيرا إلى أنه في العاصمة الإدارية الجديدة ستتواجد كافة المؤسسات الحكومية المصرية بما فيها قصر الرئاسة.

وقدمت الحكومة المصرية عرضا للحكومات الأجنبية، لنقل سفاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.

وتقع العاصمة الإدارية المصرية الجديدة على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس، وتعادل مساحتها دولة سنغافورة.

وتبلغ مساحة العاصمة قرابة أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن، كما تبلغ مساحتها نحو 170 ألف فدان، ويعتمد في تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.