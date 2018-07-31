موسكو تدعو المعارضة السورية المعتدلة بالتعاون مع تركيا لحل مشكلة "النصرة" في إدلب

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف أن موسكو تدعو المعارضة السورية المعتدلة بالتعاون مع تركيا لحل مشكلة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محافظة إدلب السورية.

سوتشي — سبوتنيك . كما أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، ألكسندر لافرينتييف ، اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك حديث حول أي عملية عسكرية واسعة في محافظة إدلب السورية.

وقال للصحفيين: "الموضوع الذي الجميع يتكلم عنه، موضوع العملية المحتملة في إدلب. الآن ليس هناك ولا يمكن أن يكون هناك حديث عن عملية هجومية واسعة في إدلب".