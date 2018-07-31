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    لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في موسكو، 28 أبريل/نيسان 2018

    لافروف: موسكو وطوكيو ترحبان بالاتفاقيات حول كوريا الشمالية

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    روسيا
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    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقاء وزراء الخارجية والدفاع لروسيا واليابان، اليوم الثلاثاء، ترحيب موسكو وطوكيو بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها حول كوريا الشمالية، وأنهما تدعوان جميع الأطراف للتحلي بالمرونة لتفادي إفشال تلك الاتفاقيات.

    موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف: "نحن رحبنا بالتوجهات الإيجابية التي تحددت في الأوضاع حول شبه الجزيرة الكورية. ندعو جميع الأطراف المعنية لإبداء ضبط النفس والمرونة لعدم السماح بإفشال العملية التي مازالت هشة جدا حتى الآن".

    مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    لافروف يعتزم بحث التحضير لقمة بوتين وآبي مع وزير الخارجية الياباني

    وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو وطوكيو تؤيدان حلًا شاملاً لمشاكل شبه الجزيرة الكورية مع مراعاة جميع الدول الواقعة في شمال شرق آسيا.

    كما أعلن لافروف أن موسكو وطوكيو أعربتا عن استعدادهما لتوسيع التعاون في مجال الأمن قائلا: "وأكد الجانبان استعدادهما لتوسيع التعاون في مجال الأمن عمليا". وأضاف لافروف "نحن متفقون أن الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ صعب للغاية، كما هو في الساحة العالمية بوجه عام. وشددنا على الأهمية الخاصة لرفع مستوى الثقة المتبادلة في الظروف الحديثة، وتطوير العمل المشترك بشأن تلك القضايا التي تكون فيها مواقف بلدينا متقاربة أو متطابقة، وحول تلك القضايا التي يجب علينا أن نعمل على تقارب مواقفنا تجاهها.

    وجدير بالذكر أن المحادثات الحالية عقدت على خلفية قلق موسكو بشأن خطط طوكيو لنشر منظومات الدفاع الصاروخي "أيجيس آشور"، وأيضاً في مواجهة الوضع المتغير حول كوريا الشمالية، والتي تظهر استعدادا لوقف برنامج الصواريخ النووية وإجراء حوار حول هذا الأمر مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, سيرغي لافروف, كوريا اشمالية, اليابان, روسيا
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