زاخاروفا: الخارجية الروسية سنقدم كل المساعدة اللازمة لأقارب الصحفيين القتلى في أفريقيا الوسطى

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزارة الخارجية الروسية ستقدم كل المساعدة اللازمة لأقارب الصحفيين القتلى في أفريقيا الوسطى.