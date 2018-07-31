روسيا: عدة دول تبحث عودة اللاجئين السوريين في قمة سبتمبر والمساعدة المالية من ألمانيا وفرنسا

وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "الأوضاع تتغير بالفعل نحو الأفضل ويمكن أن تتغير في المستقبل أيضا. لكني أعتقد أن هذا لا يجب أن يؤثر بشكل ما على عمل اللجنة الدستورية عندما يتم تشكيلها. أنا أفهم أن هذه عملية صعبة جدا على الأرجح، وأشخاص معينون قد يسحبون ترشيحهم وقد تشترك شخصيات جديدة في اللجنة الدستورية. لكن بشكل عام أنا أعتقد أن لهذه العملية آفاق جيدة. نحن نعمل".
وقال لافرينتيف إن قمة الدول الضامنة ستعقد على الأرجح بعد القمة الروسية التركية الألمانية الفرنسية في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.
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