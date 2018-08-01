الخارجية: السفارة الروسية في بانغي تعمل على نقل جثامين الصحفيين الروس إلى البلاد

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن السفارة الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى تعمل على نقل جثامين الصحفيين الروس القتلى إلى البلاد.

موسكو —سبوتنيك. وتابعت الناطقة باسم الخارجية الروسية: "هذا ما سيحدث قريبا".

© AP Photo / Fernando Llano روسيا واصلت في مايو الحفاظ على الصدارة في استخراج النفط

وقالت زاخاروفا: "السفارة تعمل على مسألة نقل الجثامين إلى وطنهم… أستطيع أن أقول إن الأمر سيحدث قريبا".

وأوضحت زاخاروفا: "فيما يخص هدف الرحلة، فإن الإجابة يجب أن تكون من قبل الأشخاص الذين أرسلوا موظفيهم إلى هناك".

وأضافت: "من ناحيتي، أستطيع أن أقول إنه من خلال جمع واستلام الوثائق التي صدرت في سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى في موسكو، أستطيع أن أقول إن هذه الرحلة سياحية".

وكانت البعثة الأممية لدعم الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى أكدت، أمس الثلاثاء، العثور على ثلاث جثث في الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كانت أعلنت، في وقت سابق، أن الدبلوماسيين الروس قد ذهبوا للتعرف على جثث المقتولين في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي من المحتمل أن يكونوا من الروس.