قوات الصواريخ للمنطقة العسكرية الجنوبية تتدرب على تنفيذ التحرك مع صواريخ "إسكندر- إم"

أفادت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الوحدات الفرعية لقوات الصواريخ من صلب تنظيم قوات المنطقة تلقت إشارة الاستنفار وتقوم بتنفيذ التحرك مع منظومات الصواريخ التعبوية التكتيكية من طراز "إسكندر – إم" على أرض إقليم شمال القوقاز.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمنطقة: "بأمر من قائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية، الفريق أول ألكسندر دفورنيكوف، تلقت الوحدات الفرعية لتشكيل قوات الصواريخ التابع لجيش القوات المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية إشارة الاستنفار في إطار إجراءات التدريب القتالي الخاصة بتشكيلات القوات المشتركة التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية".

© Sputnik . Stringer "إسكندر" في كراسنودار تضرب السفن في البحر الأسود

وأضاف المكتب بأن الوحدات الفرعية المسلحة بصواريخ " إسكندر — إم " أعلاه بدأت في تنفيذ التحرك إلى منطقة محددة لتنفيذ المهمة القتالية — التدريبية المخصصة لها".

وذكر البيان بأن القوات ستتدرب أثناء التقدم بالتدريب على صد هجمات العدو المحتمل وتحديد مكان وجودها في منطقة مجهولة وتأمين التحرك من جميع النواحي، وذلك مع إيلاء اهتمام خاص لزيادة وحدة جهود أفراد الوحدات الفرعية ومستوى كفاءتهم المهنية أثناء تنفيذ التحرك.

ويشارك في هذه التدريبات ما يزيد عن 500 عسكري وحوالي 40 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.