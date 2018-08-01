تحييد خلية إرهابية في طاجكستان خططت لعمل إرهابي ضد القاعدة الروسية

أعلنت لجنة الأمن الوطني الطاجكستانية عن تحييد خلية إرهابية كانت تخطط لأعمال أرهابية في شهر آذار/ مارس، بما في ذلك ضد القاعدة العسكرية الروسية.

© Sputnik . Amir Isaev خبير: وجود "داعش" في طاجكستان يشكل خطرا على روسيا

دوشنبيه — سبوتنيك . أعلنت لجنة الأمن الوطني الطاجكستانية عن تحييد خلية إرهابية تابعة لـ" حزب النهضة الإسلامية " المحظور في البلاد، وكانت تخطط لأعمال إرهابية في شهر آذار/ مارس، بما في ذلك ضد القاعدة العسكرية الروسية.

وأوضحت اللجنة أن جميع عناصر الخلية وهم 14 شخصا تم القبض عليهم من قبل أفراد لجنة الأمن الوطني في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري، وكانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية كبيرة خلال احتفالات "عيد النيروز"، بما في ذلك ضد القاعدة العسكرية الروسية 201 في دوشنبيه.