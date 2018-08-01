البيت الأبيض عن تغريدة ترامب بشأن "التدخل الروسي": مجرد رأي شخصي (فيديو)

وأوضح البيت الأبيض، باسم متحدثته، سارة ساندرز، أن ترامب كان يعبر عن رأيه الشخصي فقط من خلال التغريدة، وأنها ليست أمرا لوزارة العدل الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في وقت لاحق للصحفيين: "إنه ليس أمرا، إنه رأي الرئيس".

وأشارت إلى أن ترامب عبر عن رغبته من خلال التغريدة، في الانتهاء من التحقيق.

"It's not an order, it's the president's opinion," Press Sec. Sanders says of Trump's tweet calling for AG Jeff Sessions to end Mueller probe.



"The president has watched this process play out, but he also wants to see it come to an end." https://t.co/n9naDYJvkK pic.twitter.com/AoVLzW7x5r — ABC News (@ABC) August 1, 2018

وكتب ترامب تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، قال فيها "هذا وضع رهيب، ويجب على المدعي العام جيف سيشينز وقف هذا التلاعب على الفور، قبل أن يتسبب بخسائر أكبر للبلاد".

وأضاف ترامب "مولر (المدعي الخاص المكلف بالتحقيق) متضارب تماما، والنواب الديمقراطيون الـ17 الذين يدعمونه يقومون بعمل سيء ويسيئون للولايات المتحدة".

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

ولكن سارة ساندرز، رفضت الاتهامات الموجهة لترامب، بارتكاب مخالفات قانونية، قائلة: "الرئيس لا يعرقل، ولكنه يعلن رأيه، ويقول ذلك بوضوح".

وقبيل الإحاطة الإعلامية للبيت الأبيض، سعى محامو ترامب الشخصيون أيضا للتراجع عن التعليق، وأصروا على أن الرئيس لم يأمر بجلسات عمل لفعل أي شيء إزاء وقف التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات.

وقال المحامي جاي سيكلو لصحيفة "واشنطن بوست"، "الرئيس لم يصدر أي أمر أو توجيه إلى وزارة العدل بهذا الشأن".

واستشهد رودي جولياني بأن الرئيس ترامب، "استخدم بعناية شديدة كلمة "يجب"، ما يعكس رأيه الشخصي.