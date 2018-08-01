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    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018

    البيت الأبيض عن تغريدة ترامب بشأن "التدخل الروسي": مجرد رأي شخصي (فيديو)

    © Sputnik . Sergei Guneyev
    روسيا
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    نفى البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قصد بتغريدته التي أطلقها اليوم، الدعوة لإنهاء التحقيق بشأن "التدخل الروسي" في الانتخابات.

    وأوضح البيت الأبيض، باسم متحدثته، سارة ساندرز، أن ترامب كان يعبر عن رأيه الشخصي فقط من خلال التغريدة، وأنها ليست أمرا لوزارة العدل الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في وقت لاحق للصحفيين: "إنه ليس أمرا، إنه رأي الرئيس".

    وأشارت إلى أن ترامب عبر عن رغبته من خلال التغريدة، في الانتهاء من التحقيق.

    وكتب ترامب تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، قال فيها "هذا وضع رهيب، ويجب على المدعي العام جيف سيشينز وقف هذا التلاعب على الفور، قبل أن يتسبب بخسائر أكبر للبلاد".

    وأضاف ترامب "مولر (المدعي الخاص المكلف بالتحقيق) متضارب تماما، والنواب الديمقراطيون الـ17 الذين يدعمونه يقومون بعمل سيء ويسيئون للولايات المتحدة".

    ولكن سارة ساندرز، رفضت الاتهامات الموجهة لترامب، بارتكاب مخالفات قانونية، قائلة: "الرئيس لا يعرقل، ولكنه يعلن رأيه، ويقول ذلك بوضوح".

    وقبيل الإحاطة الإعلامية للبيت الأبيض، سعى محامو ترامب الشخصيون أيضا للتراجع عن التعليق، وأصروا على أن الرئيس لم يأمر بجلسات عمل لفعل أي شيء إزاء وقف التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات.

    وقال المحامي جاي سيكلو لصحيفة "واشنطن بوست"، "الرئيس لم يصدر أي أمر أو توجيه إلى وزارة العدل بهذا الشأن".

    واستشهد رودي جولياني بأن الرئيس ترامب، "استخدم بعناية شديدة كلمة "يجب"، ما يعكس رأيه الشخصي.

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    التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية, البيت الأبيض, الاتهامات الأمريكية لروسيا بالتدخل في الانتخابات, سارة ساندرز, دونالد ترامب, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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